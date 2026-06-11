サウード・アブドゥルハミド、ワールドカップを前にファンの怒りを買う！

ここ数時間、サウジアラビアのファンはSNSで議論を交わしている。2026年W杯に向けた最終調整として行われたサウジアラビア代表対セネガル代表の親善試合で、サウジアラビア代表のスター、バドル・ムハンマド・サウード・アブドゥルハミドの行動が話題だ。

試合は水曜未明に行われ、サウジアラビアはセネガルと0-0で引き分けた。

攻撃の場面で、カメラはチームメイトのモハメド・アブ・シャマートに怒りを示す瞬間を捉えた。アブドゥルハミドは、アブ・シャマートのポジションミスで好機を逃したと判断し、ピッチ上で彼を非難した。

フランスのランスに所属するDFは、カメラの前で鋭い口調で指摘を続け、その様子はファンの注目を集め、短時間でSNSに広まった。

この行動はサウジアラビア国内で賛否を呼んだ。W杯直前という時期だけに、熱意の表れだと擁護する声もある。

一方で、代表戦を前にチームが団結と集中力を高めるべき時期であることを踏まえ、もっと穏やかに注意できたとの声も上がった。

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この場面はXで批判を呼んだ。一部ファンは彼がチームメイトに高圧的だと指摘し、別の一部は試合中の自然な感情と擁護した。

サウジアラビア代表は、この出来事を乗り越え、より重要な目標に集中したいところだ。同代表はスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同居するグループHで大会をスタートさせる。























