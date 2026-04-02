エジプトのスター選手、モハメド・サラーが、今シーズン終了をもってリヴァプールFCを退団することを明らかにした。これは、夏の移籍市場で最も注目される出来事の一つと見られている。

「リヴァプール」での驚異的な実績により、クラブ史上最高の選手の一人となったサラーだが、そのレベルと影響力に匹敵する後継者を見つけることは、リヴァプールにとって極めて困難な課題となる。

サラーの今後の行き先は依然として大きな関心を集めており、メディア「teamtalk」は、サウジアラビア・プロリーグへの移籍が「モ」にとって依然として最も有力な選択肢であると報じている。特にここ数週間で交渉が本格化していることから、高額な契約が提示される可能性が高い。入手可能な情報によると、サラーへの関心はサウジアラビアのクラブだけにとどまらず、イタリアやドイツのクラブも状況を注視しており、アメリカン・サッカー・リーグ（MLS）のクラブも彼を獲得するための最後の試みを行う可能性がある。

同メディアは、サウジアラビアの関係者らが、昨年から準備を進めてきたこの移籍交渉の最終調整を進めていると報じた。

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この件に関する新たな進展として、サラーの代理人がサウジ・リーグ内の希望するクラブを自由に選べるという通知を受けたことが明らかになった。しかし、現時点ではジェッダ・ユナイテッドがエジプトのスター選手との契約締結に最も近いと見られている。

この移籍が成立すれば、サラーは世界最高額、あるいはそれに次ぐ高額年俸選手の一人になると予想される。

サウジリーグの関係者は、この移籍を成立させ、サラーをリーグで最も注目される世界的スターに育て上げられることに対し、大きな自信を示している。特に、彼は現在、世界で最も著名なイスラム教徒のサッカー選手と見なされているからだ。