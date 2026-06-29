サウジ・リーグの取引の「仕掛け人」が辞任…後任にはリーグの顧問が就任

サウジアラビアプロリーグで、ナイジェリア人のマイケル・アミナロスポーツディレクターが突如辞任し、波紋を呼んでいる。彼は世界的なスター選手招致を主導し、リーグの様相を一変させた。この辞任は、プロジェクトの将来に疑問を投げかける敏感な時期での出来事だ。

この動きは、2026年W杯でグループリーグ敗退したサウジアラビアサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長の解任直後に起こった。

『アル・シャルク・アル・アウサト』紙によると、外国人選手契約を統括するアミナロ氏は本日月曜日、リーグ運営陣宛てにメールで辞表を提出し、2023年の就任から約3年の任期を終えた。

辞任の理由は現時点で不明で、協会も沈黙している。

後任には、リーグCEO補佐のスペイン人、ヘスス・アロヨ氏が就く見込みで、正式手続きが進む。

アミナロは、リーグが世界的なスター選手を獲得した時期にスポーツ部門を率い、関係機関と協力して外国人選手獲得プロジェクトを監督。過去3シーズンには獲得仕組みの策定・実施に携わり、リーグの競争力と世界的な存在感向上を目指してきた。

サウジアラビア・プロリーグ協会は、今後数日中にアロヨ氏への職務引継ぎの詳細を発表する見込みだ。