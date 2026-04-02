あるサウジアラビアのクラブの運営陣が、所属する外国人選手数名の去就に関する決定を下し、これが多くの憶測を呼び、様々な展開の可能性を秘めた。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・イッタファドの運営陣は、外国人選手数名の去就に関する最終決定を先送りすることを決定した。

同紙によると、アル・イッタファドの経営陣は、財政的持続可能性の基準を完全に遵守しつつ、新シーズンのクラブの財政状況が明確になるのを待つため、来年5月まで判断を保留することを選択した。

今シーズン終了をもって、オランダ人のジョルジーニオ・フェナンドム、エジプト人のアフメド・ハサン・コカ、スコットランド人のジャック・ヘンドリー、コロンビア人のフランシスコ・カルフォという4人の主力外国人選手の契約が満了する。

同紙によると、現時点で契約更新が強く検討されているのはフェナンドムのみで、エジプトのアハメド・ハサン・コカの残留の可能性は極めて低いようだ。これは、今シーズンのパフォーマンスにコーチ陣が納得していないことに加え、度重なる負傷が彼の出場機会を制限したためである。

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コカは今シーズンのサウジ・ロシェンリーグでわずか11試合に出場し、16試合を欠場した。出場時間は575分に留まり、その間に1ゴールを記録したものの、アシストはゼロだった。

一方、フィナンドゥムは25試合に出場し、12ゴール、5アシストを記録するなど際立った活躍を見せた。また、DFジャック・ヘンドリーは26試合に出場し、コロンビア人FWフランシスコ・カルフォは24試合に出場して3ゴール、3アシストを記録した。