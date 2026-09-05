アルジェリア代表アニス・ハジ・ムーサをめぐる問題がフェイエノールト内部で深刻化している。同FWはNECナイメヘン戦を欠場したが、これは夏の移籍期間中にサウジアラビアのあるクラブから巨額の金銭提示を受け、同国リーグへの移籍に固執していることが背景にある。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、このサウジアラビアのクラブはハジ・ムーサ獲得のためのオファーを3700万ユーロにまで引き上げたという。24歳の同選手は、日本代表・上田綺世のリール移籍以降、フェイエノールトの攻撃陣における最重要選手の一人となっていた。現在の給与とサウジアラビアで得られる給与との差が、移籍に固執する主要な要因となっているとみられる。

フェイエノールトの監督ジオバニ・ファン・ブロンクホルストは、ナイメヘン戦の前に問題の深刻さを和らげようとし、選手が移籍への意欲を見せていないと強調していた。しかし試合欠場によってこの問題は再び強く表面化し、同FWの去就がクラブ内部で対立の的となっていることが明らかになった。

情報によれば、ファン・ブロンクホルストは試合の数時間前にハジ・ムーサと話し合い、選手が自らの立場とサウジアラビアへ渡って移籍を完了させたいという意向を固持したことを受け、出場させたくない旨を伝えたという。

選手の姿勢には家族からの圧力が影響したと考えられており、特にサウジアラビア・リーグで得られる金銭的提示とフェイエノールトで得ている額との大きな差が背景にある。しかしオランダのクラブは、簡単に同選手を手放す構えを見せていない。

サウジアラビア側のオファーが3700万ユーロに達したにもかかわらず、フェイエノールトは選手の移籍に同意する前により大きな金銭的対価を得ることに固執しており、今後数日にわたって問題が未解決のまま続く恐れがある。

対立が続く中、ハジ・ムーサが次に控えるバルセロナ戦でフェイエノールトの一員として出場する可能性は低くなった。一方、サウジアラビアでは夏の移籍期間が継続していることから、選手とサウジアラビアのクラブには移籍をまとめるためのさらなる時間が与えられており、このアルジェリア人FWのオランダのチームでの去就をめぐっては不透明な状況が続いている。