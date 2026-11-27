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サウジ・プロリーグ機構の公式スポークスマンを務めるオマル・バトルジ氏が、アル・ナスルのスター選手であるポルトガル人FWジョアン・フェリックスの契約延長問題について、機構の立場を明らかにした。首都のクラブであるアル・ナスルは今後数年にわたって同選手を引き留めたい意向だが、合意を阻みかねない財政上の課題を抱えている。

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アル・ナスルはフェリックスとの契約更新を最優先課題の一つに位置づけている。同選手はいまやチームの陣容に欠かせない存在となったが、クラブが積極的な財務監視の対象となっていることから、契約延長に必要な資金を確保できるのか疑問の声が上がっている。

番組『アル・マンサ』に出演したトルキ・アル・アジャマ氏は、同選手の契約更新を阻む障害をアル・ナスルが乗り越えられるよう、プロリーグ機構が介入して支援する可能性はあるのかと問いかけた。フェリックスほどのスターを引き留めることは、チームにとって戦力面でのプラスとなるだけでなく、ロシュン・リーグの商業的価値も高めるからだ。番組は「サマニヤ」チャンネルで放送された。

機構は支援を申し出るも、資金面での介入はなし

これに対しバトルジ氏は、機構は各クラブにさまざまな形で支援を行っており、アル・ナスルと話し合いの場を持ってクラブの財務状況を協議し、経営難に陥るのを防ぐための是正計画を策定する用意があると強調した。ただし、この支援は機構がクラブの現在または将来の財務上の義務に介入したり、それらについてクラブに代わって決定を下したりすることを意味するものではないと説明した。

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同スポークスマンはさらに、財務監視はクラブに金銭的支援を提供する機関ではないと強調した。そのうえで、アル・ナスルは選手獲得プログラムからの割り当て額を見直し、利用可能な金額や予算の消化状況を評価するとともに、状況を改善するために活用できる選択肢や仕組みを検討することができると説明した。

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ジョアン・フェリックスを理由にアル・ナスルへの例外はなし

アル・ナスルがポルトガル人スターを引き留めるための特例的な解決策を見いだせる可能性について問われると、バトルジ氏は、財務監視の基準はすべてのクラブに区別なく適用され、選手獲得プログラムの割り当ても同一の規則に従い、各クラブに定められた予算を順守する必要があると明言した。

また、財務上の超過があった場合も統一された規定に基づいて対処され、クラブ間の公平性が確保されるとした。つまり、選手の戦力的価値や商業的価値によって、アル・ナスルが契約更新の件で異なる扱いを受けることはないということだ。

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フェリックスは2025年夏、イングランドのチェルシーから2年契約でアル・ナスルに加入した。『トランスファーマルクト』のデータによると、同選手はこれまで公式戦63試合に出場し、34ゴール30アシストを記録している。ゴールへの直接関与は計64に上り、財政面での複雑な事情が将来に影を落とすなかでも、クラブが残留にこだわる理由はここにある。