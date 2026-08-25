満面の笑みを浮かべ、通訳を聞くためのヘッドホンを着けたスペイン人シャビ・エルナンデスが、オランダ代表監督としての正式な就任会見に臨むため、オランダ・ザイストの自治体でメディアの前に姿を現した。

スポーツディレクターのナイジェル・デ・ヨングと元スター選手のクラレンス・セードルフによる挨拶の後、シャビは熱心に拍手を送り、ヘッドホンを外してオランダサッカー協会への感謝を述べた。オランダ紙「AD」が伝えたところによると、彼は次のように語った。「私はこの国と深いつながりを持っている。今日、サッカーの大学に足を踏み入れたような気持ちだ」

スペイン人指揮官は就任スピーチでこう付け加えた。「ここで家族のような精神をつくり上げたい。我々は主導権を握り、情熱を示すことから始めなければならない。だが私は勝つためにここにいる。もう一度言おう。私は勝つためだけにここにいるのだ。選手たちの能力を信じているし、この信頼に対して皆に感謝している。任務を始める準備は完全に整っている。いや、最高の状態で準備できている」

シャビはオランダサッカーのアイデンティティについて話を続けた。「私は外国人だが、選手だった頃にこの学校、この大学から学んだ。そして今、その恩を返したい。プレッシャーの大きさは感じているが、私は挑戦を愛しているし、勝利を愛する人間だ」

シャビは、先のアメリカでのワールドカップでの失敗や、モンテレイでのモロッコ相手の敗退といった過去の躓きに触れることを避け、こう語った。「多くの試合を見てきたが、過去について語るのは好まない。ロナルト・クーマンやルイス・ファン・ハールが成し遂げたことには最大限の敬意を払っている。だが私は未来のためにここにいる」

代表選手たちとのやり取りについて、シャビはこう述べた。「すでに選手たちとの連絡を始めている。まずキャプテンのフィルジル・ファン・ダイク、そしてフレンキー・デ・ヨングだ。経験豊富な一部の選手を外すことについては、国際試合のメンバーはまだ確定していない。今後数週間のうちに準備が整うだろう」

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元スペイン代表のスターは、オランダの威厳を取り戻したいという願いを強調した。「スペインには、協会が長年かけて築き上げることに成功した広範な組織構造がある。それをここでも実行したい。私の願いは、1800万人のオランダ国民が我々の見せるサッカーを楽しんでくれることだ」

伝説的存在ヨハン・クライフからの影響について、彼はこう説明した。「クライフとは晩年、絶えず連絡を取り合っていた。ヨハンは病気の期間中でさえ常に前向きだった。私はこの真っすぐな精神を植え付け、選手たちを助けたい」

メンバー選考の計画について、シャビはこう語った。「私のコーチングスタッフは、今後の試合でできるだけ多くの選手を視察するため、綿密なスケジュールを組んでいる。名前や年齢はまったく重要ではない。最高のパフォーマンスを見せる者には門戸が開かれている。カイス・スミット? ああ、彼のことは知っているし、最近評価を行った。メンバーを確定するまで3週間ある。私が17歳のとき、ルイス・ファン・ハールは私に全幅の信頼を寄せてくれた」

そして彼はこう付け加えた。「監督として、若い選手に頼ることを恐れはしない。オランダのサッカー文化は魅力的だが、私はパフォーマンスと結果を近づけたい。主導権を握り、魅力的なボールプレーは勝利へと近づけてくれる。サウジアラビア・リーグでプレーするプロ選手の招集については、こう言おう。なぜダメなのか? あなた方はあのリーグを見ているか? 非常に高いレベルを備えているのだ」

シャビは、オランダサッカー協会が自分の前にペップ・グアルディオラやアルネ・スロットと交渉していたことを示す報道にも動じず、笑いながらこう語った。「私はグアルディオラとスロットの後に来たのか? 大事なのは、私が表彰台に立っているということだ! 第三の選択肢だったとしてもまったく気にしない。この任務は私の胸を飾る勲章だ」

オランダサッカーの現在の不具合について、彼はこう答えた。「これはナイジェル・デ・ヨングに向けられるべき質問だが、我々はともに新たな哲学を築こうとしている。早期に結果を出し、質の高いレベルを見せることを望んでいる。オランダには才能ある選手が豊富にいるので、我々は慎重に選ばなければならない」

シャビは遠い目標に触れて発言を締めくくった。「これは長期的なプロジェクトだ。スペインで開催される2030年ワールドカップへの出場権は、私に二倍のモチベーションを与えてくれる。だが我々の当面の集中は、現在のところUEFAネーションズリーグと欧州選手権予選に向けられている」