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元アストン・ヴィラのストライカー、オリー・ワトキンスは、アル・ヒラルへの移籍後、サウジ・プロリーグの競争レベルの高さが予想外だったと認めた。30歳のFWは長年イングランドのトップリーグで戦ってきたが、中東サッカーで求められる技術面とフィジカル面の水準に感銘を受けている。

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イングランド人ストライカー、サウジ国内リーグの水準を称賛

ワトキンスは、バーミンガムを離れて以降、国内とアジアの大会で実際にプレーした経験を踏まえ、サウジアラビアのクラブの総合的な強さを高く評価した。当初はリーグに対して外から見た印象を抱いていたが、実際には競争の激しい環境だとすぐに気づいたという。リヤドでの好調な試合が続いた後、FWは新たな環境への適応を振り返った。

フィジカル面の要求はイングランドのサッカーに匹敵

中東に移る前、ヴィラで欧州屈指の厳しいリーグを数シーズンにわたって戦ったストライカーは、現在のリーグの水準を評価できる立場にあると感じている。これまでのプレーを振り返り、ワトキンスは winwin.comが伝えたところによると、記者団にこう語った。「サウジのリーグは厳しい。クラブの質や基礎的な部分には驚かされた。サウジアラビアに来られてとてもうれしい」

この発言は、9月にアル・ヒラルでアル・アハリ戦のデビューを果たした直後に語った内容とも重なる。その初出場後、かつてヴィラの中心選手だったワトキンスは、求められるフィジカル面の負荷と対戦相手の選手のレベルが、プレミアリーグでのキャリアを通じて慣れ親しんだ激しさに匹敵すると指摘していた。

得点に絡む活躍で優勝争いを後押し

ワトキンスはリヤドに到着してから、すぐにピッチ上で存在感を示した。サウジ・プロリーグではここまで8試合で5ゴール、5アシストを記録。30歳のFWは国内での活躍に加え、AFCチャンピオンズリーグエリートでも2試合で1ゴールを挙げている。

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攻撃の最終局面で即座に結果を残したことは、シモーネ・インザーギ監督率いるチームの躍進を支え、アル・ヒラルは11試合で勝ち点30を獲得して国内リーグの首位に立っている。2位のアル・カーディシーヤはすでに12試合を消化しており、11試合で勝ち点28のクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルとともに、首位とは勝ち点2差だ。

リヤドの強豪にアジアでの一戦

インザーギ監督率いるチームは、国内タイトル防衛に向けた戦いを一時中断し、週半ばには再びアジアでの戦いに臨む。アル・ヒラルは11月3日（火）、AFCチャンピオンズリーグエリートの第4節でシャバブ・アル・アハリをリヤドに迎える。サウジの首位チームが国内とアジアの両方で勢いを維持しようとする中、ワトキンスは好調な得点ペースをさらに伸ばしたいところだ。