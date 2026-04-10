サウジリーグの得点王、巨額の報奨金獲得に近づく

アル・カディシアのメキシコ人FWジュリアン・ケニオニスは、今シーズンのサウジ・ロシェン・リーグで目覚ましい活躍を続けており、リーグ屈指のスター選手としての地位を確固たるものにしている。

今季は26得点を挙げ、アル・アハリ（サウジアラビア）のイングランド人FWイヴァン・トニーと得点王を争っている。

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この活躍を受け、アル・カディシア首脳陣は契約延長へ本格的に動き出した。サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、クラブは2シーズン延長の方向で交渉を進めている。

同紙によると、クラブは29歳の契約条件を改善し、契約を2030年夏まで延長する方向で交渉している。

『トランスファーマーケット』によると、ケニオニスの市場価値は約1200万ユーロ。彼は2シーズン前クラブ・アメリカからアル・カディシアに移籍し、契約は2028年6月30日まで。

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移籍前、クラブ・アメリカでは1シーズンで23得点10アシストをマークし、3冠に貢献した。 アトラス・グアダラハラやティグレスでもプレーし、メキシコ代表では20試合に出場した。

アル・カディシアでは2024-2025シーズンに28試合で20ゴール10アシストを記録した。 今季はロシェン・リーグ25試合で26得点2アシスト、ハーミーン・アル＝ハリフ杯でも4得点をマークした。

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