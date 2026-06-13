サウジメディア：モロッコは混乱状態にあり、ブラジルに勝つのは難しい！

2026年ワールドカップのグループステージ第1戦で、日曜の朝に予定されているブラジル戦を前に、モロッコ代表は一部のサウジアラビアメディアから激しい批判を受けている。

モロッコはブラジル、ハイチ、スコットランドと同組のC組で、多くの予想では「アトラスの黒豹」の決勝トーナメント進出は確実視されている。

サウジアラビア代表の元選手でスポーツアナリストのムハイセン・アルジャマーン氏は、同国「アル・リヤディヤ」チャンネルでこう語った。「ブラジルには素晴らしい選手たちがいる。経験と強靭さがこのチームの持ち味で、年齢は関係ない」。

さらに「ディフェンスから中盤、攻撃陣まで、ブラジル代表にはモロッコや他の代表チームを破る力がある」と続けた。

さらに「モロッコは良いサッカーをするが、監督交代を巡る混乱が問題だ。現監督の戦術が不明なだけに、ブラジル戦はさらに難しい」と続けた。

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さらに「代表チームには継続性が不可欠だ。現在アルゼンチンで見られるように、スカローニ監督の継続が成果につながっている。だがモロッコは混乱している」と語った。

一方、メディア関係者のナビル・ナクシュバンディ氏は「モロッコは現在、不透明な状況だ。成果は出ているが、意思決定の過程が理解しにくい」と語った。

さらに「ブラジルには前線の3人が特に危険だ。ヴィニシウスとラフィーニャが前線に立ち、その背後にカゼミーロがいる。課題はチームワークだけだ」と続けた。

モロッコ戦はグループステージで最も難しい試合になるが、ブラジルは勝つ力があると語った。

最後に「モロッコ代表、特にアル・ヒラルで不調だったヤシン・ブノが本来の力を発揮することを願っている」と結んだ。



