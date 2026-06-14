サウジメディア：ブアディはバルサにふさわしい。モロッコがW杯を制す。

サウジアラビアのメディア関係者サウード・アルサラミ氏が、モロッコの若手MFアイユーブ・ブアディを絶賛。同氏はブアディがバルセロナでプレーする価値があると主張し、モロッコ代表が数年以内にW杯で優勝すると予測した。

この発言は、2026年W杯グループC第1節のモロッコ対ブラジル戦でブアディが示した活躍を受けてのもの。試合は1－1の引き分けとなり、「アトラスの黒豹」と呼ばれるモロッコ代表が輝きを放った。

また、FIFAが同試合の個人賞でブワディに公平な評価をしなかったと指摘し、ヴィニシウス・ジュニオールよりも過大評価されたと主張した。

サラミ氏は、この試合のMVPはブアディだったと主張。世界最高峰の代表チームを相手に存在感を示したにもかかわらず、評価が低かったと指摘した。

サラミ氏はさらに、ブアディはバルセロナでプレーする能力があると断言した。 「アユーブ・ブアディは芸術的な選手だ。私の見解では、彼の居場所はリヴァプールではなくバルセロナだ」と、最近同選手が欧州の複数のビッグクラブと関連付けられている報道に言及した。

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さらに彼はモロッコサッカープロジェクトを称賛し、代表チームの成果は偶然ではなく、数年前から続く長期プロジェクトの成果だと語った。

モロッコはモハメド6世サッカーアカデミーで才能を育成するプロフェッショナルなモデルを構築し、それが世代の質の高さと強豪国と互角に戦える代表チームに表れていると語った。

さらに同プロジェクトは世界屈指の育成モデルに成長しており、今後も代表チームと欧州リーグへの選手輩出で成功が続くと予測した。

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モロッコには最高レベルで戦う土壌があると強調した。2026年大会で優勝できなくても、現在の組織的な取り組みが続けば、将来的な本命視は確実だと結んだ。 「アトラスの黒豹」はフランスやポルトガル、スペインと互角に戦い、ブラジル、アルゼンチン、イングランドのような伝統強国をも上回る力を持つと結論付けた。