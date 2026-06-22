サウジメディアが報道：ドニスはカーボベルデに負けても残留。

2026年W杯グループリーグ第2戦でスペインに0-4で大敗したサウジアラビア代表。ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの去就を巡り、スポーツ界では議論が続いている。

試合の先発メンバーや戦術は批判の対象となり、サポーターの一部は敗因と捉え解任を要求している。

サウジアラビアのメディア関係者ベタル・アル・カウス氏は、現時点での解任はあり得ないと否定し、問題は監督交代だけでは解決しないと強調した。

アル＝カウスはアル＝アラビーヤ系列のテレビインタビューで「ドニスは去らない。現時点でこれほど強力な決定を下せる人物はいないからだ」と語った。

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さらに「ここ数年、多くの監督交代があったが、そろそろ監督以外の部分を変える時期かもしれない」と語った。

この発言は、特にスペイン代表戦の失望的な内容を受けてコーチ陣への批判が高まっている時期に飛び出したため、サウジアラビアのファン間で大きな議論を呼んでいる。

ファンの一部は、代表チームの不振は監督だけでなく、スポーツ計画や代表チームの育成システム、長期的な技術プロジェクトの継続性など、より根本的な問題に起因すると指摘している。

サウジアラビア代表はグループリーグ最終戦でカーボベルデと対戦し、次ラウンド進出へ必須の勝利を狙う。