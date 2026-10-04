複数の消息筋が今週日曜日、通信社「ロイター」に対し、サウジアラビアが2034年ワールドカップ開催に向けて最も野心的なスタジアムの一つの建設計画を撤回していることを明らかにした。これは、スタジアムを擁する未来型プロジェクトの遅延と規模縮小を受けてのものである。

ネオム・スタジアムは「ザ・ライン」の内部に吊り下げられたスタジアムと表現される。ザ・ラインはガラスと鋼鉄で全長160キロメートルにわたって延びるプロジェクトであり、ネオムとして知られるより包括的な開発プロジェクトの一部を構成している。

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ネオム・プロジェクトは約10年前、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が掲げた「ビジョン2030」の基本的な柱として立ち上げられた。

2034年ワールドカップはサウジアラビアにとって極めて重要なイベントであり、同国はビジョン2030の一環として、公共投資基金を通じてスポーツ分野に巨額の投資を注ぎ込んできた。

これは、48カ国が参加する拡大方式となったワールドカップが単一国で開催される初めての大会となる。同王国は5都市に分散した15のスタジアムの新設または改修に取り組んでおり、これに加えて数十の練習施設も整備している。

実行の難しさ

プラットフォーム「ミード・プロジェクツ」が「ロイター」に送付したデータによると、これらのプロジェクトの総額は約227億ドルと見積もられている。同プラットフォームのデータによれば、吊り下げ式のネオム・スタジアムの建設費は25億ドルに達すると見込まれており、予定収容人数は約4万6000人である。

データによれば、このスタジアムの建設完了時期は定められておらず、残りのスタジアムや施設はそれぞれ異なる開発段階にあり、2026年から2033年の間に完成する見込みであるとされている。

第三の消息筋は、スタジアムの地理的な分散が各プロジェクトの実行をより困難にしていると説明し、スタジアムを擁する予定だった「ザ・ライン」やリヤドの「アル・ムラッバー・アル・ジャディード（新中心街）」といった一部プロジェクトの延期や縮小により、事態がさらに複雑化する可能性があると指摘した。

「ロイター」は以前、サウジアラビアの公共投資基金が、費用のかさむ巨大プロジェクトから、より早く金銭的な見返りが得られる投資へと焦点を移していると報じており、この戦略はその後サウジアラビア当局者によって確認された。

一方、東部州のアル・コバル市にあるアラムコ・スタジアムは本年末までに完成する予定で、来たる1月に最初の試合を開催することになっており、すでにそのチケットの販売も始まっている。第四の消息筋は「ロイター」に対し、計画されている他のスタジアムの工事も前進していると認めた。



