サウジアラビア戦を控えたウルグアイ、米国の制裁で追い詰められる

2026年ワールドカップのウルグアイ代表対サウジアラビア代表戦を数時間後に控え、ラテンアメリカ勢のキャンプは緊張と不満に包まれていた。混乱の原因は、試合会場へ向かう直前に米国当局が代表団に課した厳格な保安措置だった。

SNSには、マイアミの宿舎前でウルグアイのスター選手が厳重な検査を受ける動画が投稿された。

映像には、警備員が密集し訓練された警備犬も投入される中、選手やスタッフが長い列に並んでいる様子が映し出され、代表団は驚きと戸惑いを隠せなかった。

予定されていたハードロック・スタジアムへの移動も遅れ、代表団の顔には苛立ちと不満が顕著だった。 代表団幹部は検査に時間がかかり過ぎることや所持品検査が繰り返されることに懸念を表明した。

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一方、これは2026年W杯に向けた米国の包括的なセキュリティ計画の一環で、治安当局はホテルや練習場でも最高レベルの警戒を続けている。

スポーツ面では、グループ8でスペインとカーボベルデが0-0で引き分けたため、この試合は両チームにとって重要な意味を持つ。グループは早くも混迷し、今夜3ポイントを獲得すれば首位と次ラウンド進出へ大きく前進する。

この状況下、サウジアラビア代表は戦術の安定感と高揚した士気を武器に、ラテンアメリカ勢への番狂わせを狙う。 一方のウルグアイ代表は外部からのプレッシャーを遮断し、ピッチでの集中力を高め、初戦での貴重な勝利を目指す。