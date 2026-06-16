サウジアラビア戦の引き分け後、ウルグアイ代表監督が記者を非難。一体何が起きたのか？

2026年ワールドカップ・グループHの開幕戦でウルグアイがサウジアラビアと1-1で引き分けた後の会見。ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督は、FIFA会合への出席を問われた記者の質問を拒否し、厳しい口調で応じた。会場には緊張が漂った。 また、写真撮影中に顔を上げなかったことについても「答えたくない」と突っぱねた。

ビエルサは「意味が分からない。説明する義務はない。質問自体が理解できない。私はプロの写真家ではない。被写体と目を合わせる必要があるのか」と語った。

さらに厳しい口調でこう付け加えた。「説明には限界がある。下を向いていたら説明が必要なのか？すべてを説明する必要はないし、私たちはファッションモデルではない」。





議論が収束すると、ビエルサは試合に話題を移し、前半と後半でチームのパフォーマンスに明らかな差があったと指摘。序盤の展開が試合を複雑にしたと語った。

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「前半と後半では内容が違った。後半にできたことは前半からできたはずだが、我々はやらなかった。チャンスを作り得点も奪ったが、すべてを活かせなかった。サッカーではよくあることだ」と語った。

「サウジアラビア代表に先制された場面は痛かった。前半は速いリズムを保てずミスを連発し、相手に隙を突かれた」と続けた。

さらに「ボールを支配できなければ相手チームが主導権を握る。それが前半に起きたことだ」と続けた。

ベルサ監督は「結局、我々は勝てなかった。サウジアラビア代表は良い位置にいた。我々は一部の時間帯で求められるパフォーマンスを発揮できなかった。後半は大幅に改善し、10得点を挙げるに値する内容だったかもしれない」と締めくくった。