サウジアラビア対スペイン戦を前に、アル・ハリフィが放送中にアル・マファルジを激しく批判。

スペイン戦の大敗はサウジアラビアサッカー界で看過されなかった。アル・ナスルレジェンドのファハド・アル・ハリフィは、キックオフ直前の行動を巡り、代表スポーツディレクターのファハド・アル・マファルジを激しく批判した。

アル・ハリフィーは、2026年W杯で低調な成績に終わる「アル・アクダル（サウジアラビア代表）」の責任の一端は彼にあると批判した。

発端はSNSやテレビで拡散した動画だ。試合直前、集合写真撮影後に主審がキックオフの笛を吹こうとする瞬間、アル・マフラジがピッチで選手たちに話かけていた。

テレビ番組「ドゥリーナ・ギール」で司会のハリド・アル・シュナイフが質問すると、アル・ハリフィーは「正直、アル・マファルジの行動には驚いた。場所も時間も適切でなく、選手たちは集中できていなかった」と語った。

アル・ハリフィはさらに「選手たちがロッカールームに戻ってから話すべきだった。あそこで彼の役割は何だったのか。選手半分は集中していなかった。ウォーミングアップ中だったり、試合開始のことを考えていたりした」と続けた。

最後に彼はこう結んだ。「ファハド・アル・マファルジの行動は理解できない。ピッチで選手に話しかけるのは理にかなっていない。彼を尊敬しているが、あのような振る舞いはすべきではなかった」。