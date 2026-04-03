サウジアラビア代表、ワリード・アル・ファラージの出場を禁止

サウジアラビア代表チームの活動により、MBC Actionチャンネルで番組「アクション・ウィズ・ワリード」を司会するメディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージ氏が、ここしばらく番組に出演していなかった。

ここ数週間、アル・ファラージは番組の司会を務めておらず、代わりにアリ・アル・サワビが代役を務めていた。これに対し、視聴者からは、このサウジアラビア人メディア関係者が姿を現さない真の理由について疑問の声が上がっていた。

ファラージ氏は、本日金曜日の朝、自身の公式Xアカウントでのツイートで、その理由がサウジアラビア代表チームにあることを明らかにした。

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アル・ファラージは次のように記した。「リーグ中断期間が終了し、今夜から『ロシェン・リーグ』の最終節の開幕を皆で追いかけることになる」。

さらに同メディア関係者は、「不在だったことをお詫びする。しかし、最近サウジ代表の試合の雰囲気はネガティブで、生放送中に感情的になるのを避けたかった」と付け加えた。

先週、サウジアラビア代表は3月の国際試合中断期間中に2試合の親善試合を行い、エジプト代表に0-4で完敗した後、セルビア代表に1-2で敗れた。

なお、アル・ファラージ氏はエジプト戦の直後、ゴールキーパーのナワフ・アル・アキーディが犯したミスに対して激しい非難を浴びせ、「メディアやファンによって作り上げられたゴールキーパー」と評したことで、激しい批判を浴びていた。