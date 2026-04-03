サウジアラビア代表の選手たちがレナールの退任に反対している

フランス人監督エルヴェ・レナールが、今後サウジアラビア代表の指揮を続けるかどうか、疑問の声が上がっている。

サウジアラビア代表は、去る3月の国際試合期間中に、エジプトおよびセルビアとの親善試合で敗北を喫した。

2026年ワールドカップ本大会開幕を前に、レナール監督の早期退任を求める声が強まっている。

一方、レナール監督は、同じくワールドカップに出場するガーナ代表の指揮を執るよう、ガーナサッカー協会からオファーを受けていた。

しかし、新聞『アル・シャルク・アル・アズサ』は、レナール監督がサウジアラビア代表との契約を理由に、ガーナ代表の指揮を断ったと報じた。

同紙の独自情報筋によると、サウジアラビア代表の選手たちはレナールの退任に反対しているという。

同紙は「レナール監督はサウジアラビア代表のロッカールーム内で非常に尊敬されている」と続けた。

また、サウジアラビアサッカー連盟は、予測不能な技術的なリスクを冒すことを拒否しており、そのためフランス人監督の残留を強く望んでいると指摘した。

サウジアラビア代表はワールドカップのグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同組となっている。

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