サウジアラビア代表は日曜夜、2026年ワールドカップ第8グループの第2戦でスペイン代表に0-4で敗れた。守備は崩れ、攻撃も機能せず、緑のユニフォームは沈んだ。

ゲオルギオス・ドニス監督率いるチームは守備が崩壊し、攻撃も機能せず、ファン期待に応えられなかった。試合は開始直後からスペインが完全に支配した。

フランスのサイト「フット・メルカート」は、サウジ選手をこう評価した。

GKアル・オワイスは散々なパフォーマンスだった。

GKモハメド・アル・オワイス（34）はスペインの攻撃を止められず、致命的なミスで5点目を献上しかけた。

DFは崩壊。

サウード・アブドゥルハミドは先制点につながったオヤルサバルの突破を許し、評価は10点満点中4点だった。

アリ・アル・ジャミも同様の低評価（2点）で、スペインのプレスに脆さを露呈し、前半の水分補給前に自信を失った。

ハサン・テンブクティも同様の低評価（2点）で、リバウンドへの反応が遅れ、49分にはオウンゴールを献上した。

スルタン・アル＝オマリ（2点）は連携不足で混乱し、60分にアラ・ハジと交代したが、ハジも貢献できなかった。

ヤセル・アル＝ハルビも10点中2点と低評価。ヤマルのドリブルに苦しみ、左サイドでスペイン人ウイングとボロの圧力を受け続けた。

中盤も機能せず

中盤のナワフ・アル・ドスリは3点。スペインのボール支配を見守るだけで、前半はパス2本のみ。

アブドゥッラー・アル・ジュワイール（3点）も守備に追われ、多くのミスを犯した。途中出場のアブドゥッラー・アル・ハムダンも改善できなかった。

アリ・アル・カイブリー（3/10）は中盤で存在感を示せず、ボール争奪に一度も勝てなかった。交代したムハンマド・カヌー（3/10）も不要なミスを連発し、イエローカードをを受けた。

サレム・アル・ドスリ（3/10）は開始15分間方向感覚を失い、守備で味方を助けるだけだった。リズムと精度を欠き、最初のイエローカードをを受けた。

攻撃は不在に等しかった。

前線のファラス・アル・ブライカンも2.5点と低評価。攻撃の選択肢がなく、プレッシャーもかけられず、スペイン守備陣の前に無力だった。60分にムハンマド・アブ・シャマットと交代したが、状況は改善しなかった。

この大敗でサウジアラビア代表はグループHで窮地に立たされた。第1節のウルグアイ戦は引き分け、2試合を終えて勝ち点1。次戦が正念場となる。