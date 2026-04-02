サウジアラビア代表に関する噂が飛び交う中、アル・イッティファドがサアド・アル・シャハリの去就について決定を下す

アル・イッタファドFCは、2026年ワールドカップでフランス人監督エルヴェ・レナールの後任としてサウジアラビア代表の指揮を執る可能性が報じられている中、来シーズンのサアド・アル・シャハリ監督の去就について決定を下した。

報道によると、サウジアラビアサッカー連盟がレナール監督の後任として、今後代表チームを率いるようサアド・アル・シャハリ氏に接触していたことが明らかになっていたが、これに対し、同氏の代理人であるラフィー・アル・シャハラニ氏はこれを否定している。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・イッタファドは、過去数ヶ月間のチームに対するサアド・アル・シャハリ監督の指導力を評価するため、今シーズン終了まで契約更新の検討を保留することにしたという。

サウジアラビア人監督のサアド・アル・シャハリは、2025年1月にイングランド人のスティーブン・ジェラードの後任としてアル・イッタファドの指揮を執り、44試合で20勝14敗、10試合が引き分けという成績を残している。

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同紙は、東部のクラブ内では、来シーズンもサアド・アル・シャハリをチームの監督として留任させる意向が強まっていると報じた。

一方、サアド・アル・シャハリはすでに来季に向けた準備を開始しており、技術委員会との会合を開き、チームのニーズ、契約更新する選手、そして退団する選手など、多くの事項について協議を行っている。

しかし、これらの一連の動きは、今後サウジアラビア代表を率いるかどうかという彼の立場次第であり、特に代理人のラフィー・アル・シャハラニ氏が、正式なオファーがあればその任務を引き受けることをためらわないと明言していることから、その行方は不透明だ。

なお、アル・イッティファドは今シーズンのサウジアラビアリーグで39ポイントを獲得し、7位につけている。6位のアル・イッティハドとは3ポイント差となっている。