サウジアラビア人医師が明かす：インザジはルールを破り、アル・ヒラルのスター選手たちを台無しにした

最近、アル・ヒラルの内部ではプレッシャーが高まっている。 チームのスター選手数名が相次いで負傷したことを受け、シーズンの中盤という「ザイーム（アル・ヒラル）」が選手たちの万全なコンディションを必要とする重要な時期に、フィジカルトレーニングの方法や練習量といった面での役割をめぐり、イタリア人監督シモーネ・インザーギに対する議論や非難の声が噴出している。

今シーズン、アル・ヒラルは相次ぐ負傷に悩まされており、直近ではフランス人スターのカリム・ベンゼマに加え、サウジアラビア人キャプテンのサレム・アル・ドスリも負傷した。これにより、特に重要な試合のタイミングで主力選手が欠場する事態が繰り返されていることから、チーム内の懸念は一層高まっている。

こうした状況を受け、スポーツ医学の専門家であるサウジアラビア人医師ラカン・アル・ワビル氏は、番組『アル・マンタスフ』への出演時に、現状が多くの懸念を引き起こしていると強調し、次のように述べた。 「怪我による欠場者は9名以上に上ります。これは非常に大きな数字であり、国際サッカー連盟（FIFA）や欧州サッカー連盟（UEFA）の基準によれば、組織内に明らかな危険信号が存在することを示唆しています」

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さらに彼は次のように付け加えた。「研究によれば、試合やトレーニングを問わず、1000時間の活動あたり5人を超える選手が負傷した場合、それは真の不備が存在することを意味します。それは医療部門や技術スタッフにある可能性もあれば、過度なトレーニング負荷の結果である可能性もあります。」

彼は、インザギのスタイルに属するイタリア流、特に伝統的なスタイルは、ハイプレスと身体負荷の増加に依存しており、これが筋肉損傷の可能性を高めると説明した。また、こうした怪我の多くは「ローディング・スパイク」 、つまり身体的負荷の急激な上昇に分類されると指摘した。これは、同様のトレーニングアプローチを採用するジョルジェ・ジェズス監督の下でも繰り返されている現象である。

インザギ監督は、ここ最近、成績不振により厳しい批判にさらされており、直近ではプロリーグ「ロシェン」第27節のタアウーン戦（2-2の引き分け）でも批判の的となっている。