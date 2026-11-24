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サウジアラビアサッカー連盟は、2027-28シーズンから外国籍選手枠を抜本的に見直すことを検討している。実現すれば、欧州主要リーグを対象とした新たな大規模な獲得攻勢につながる可能性がある。国内リーグの水準向上に向け、クラブごとの外国籍選手枠を最大18人に引き上げる案や、上限を完全に撤廃する案が検討されている。

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リーグが外国籍選手枠の大幅拡大を検討

『タイムズ』の報道によると、サウジアラビアサッカー連盟は2027-28シーズンに向け、ロシュン・サウジリーグの選手登録制度を変更する複数の選択肢を検討している。外国籍選手の登録枠をクラブごとに14人、16人、または18人に引き上げる案があり、最も抜本的な案では上限を完全に撤廃する。いかなる変更にも厳格な財務・規制上の管理が適用されるが、最終決定はまだ下されていない。

現行規則からの大きな転換に

現行の2026-27シーズンの規則では、サウジ・プロリーグのクラブは25人の登録メンバーに外国籍選手を10人まで含めることができる。その内訳はシニア選手8人と21歳未満の選手2人で、これとは別にサウジアラビア生まれのプロ選手の追加枠がある。リーグ戦の試合では、起用できる外国籍選手は原則8人まで。一方、国王杯とサウジ・スーパーカップでは10人全員を先発起用できる。

枠が拡大されれば大きな転換となり、先発11人全員を外国籍選手で構成できる可能性もある。関係者の話として、アシャルク・アル・アウサト』は、この議論はサウジアラビア人選手の海外移籍を促し、規模の小さいクラブで地元選手の出場時間を増やすことを目指す、より広範な戦略と結び付いていると付け加えた。これを支えるため、連盟は資金力の乏しいクラブが、裕福なクラブと契約しているサウジアラビア人選手の給与を負担できるようにする財政的な仕組みを検討している。

ロナウドは新時代を迎えない可能性も

変更が承認されれば、アル・ナスルのようなクラブは、ジョアン・フェリックスやサディオ・マネらを擁するチームに選手を加える際の自由度が大幅に高まる。ただし、クリスティアーノ・ロナウドが新たな環境を経験するとは限らない。アル・ナスルとの契約は2027年6月30日に満了する。ポルトガル人FWは2026-27シーズンを戦い終えるとみられるが、来夏以降については 現役引退が現時点で最も可能性の高いシナリオだ 。

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連盟は制度改革を決める前に、アカデミーの役割、地元選手の育成、外国籍スター選手が国内の選手に与える影響について意見を求める公式アンケートも各クラブに送っている。

アンケート結果を踏まえて判断へ

連盟は今後、クラブからのアンケート回答を分析し、2027-28シーズンに外国籍選手枠を拡大するか、撤廃するかを判断する。承認されれば、サウジアラビアのクラブが新たに生まれた登録枠を埋めようと、夏に欧州主要リーグで激しい獲得攻勢を仕掛ける可能性がある。一方で、国内の関係者はそうした世界的な野心と、サウジアラビアの若手選手の出場時間を守るための措置を両立させなければならない。