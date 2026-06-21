サウジアラビアサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長は、2022年ワールドカップでアルゼンチンに歴史的勝利を収めたように、スペイン戦でも番狂わせが可能だと強調した。

この発言は、グループリーグ第2戦のスペイン戦直前に出された。

スペインが有利との見方が強いが、マスハル会長はスペイン紙「マルカ」の取材にこう語った。 「スペインはサッカー界の超大国で、独自のアイデンティティ、優れた選手、尊敬されるスタイルを持つ。だが、我々がワールドカップに来たのは、強い相手と戦うためだ」。

さらに「スペインを尊敬しているが、恐怖は感じていない。サウジアラビア代表は経験豊富な選手と若手がおり、アジアの最高レベルで戦った選手も、サウジリーグで世界的なスターと対戦する選手もいる」と続けた。 我々の使命は、規律と勇気、チームプレーを示し、スペインのファンにサウジアラビアサッカーの野心を伝えることだ」

2022年のアルゼンチン戦のような番狂わせについて、彼は「サッカーでは何だって起こる。それがワールドカップの特別さだ」と語った。 アルゼンチンに勝った瞬間は永遠に記憶されるが、それ以上にその後の成長が重要だ。サウジプロリーグのレベルも高まっている」

選手たちはW杯やUEFAチャンピオンズリーグで戦う世界トップと毎週練習し、切磋琢磨している。その過程でレベルは日々向上している。 さらに制度も強化され、2023年に1万8000人だった登録若手選手は2026年に5万人に達すると見込まれる。 ユースカテゴリーは10から13に増え、9歳以下、7歳以下、5歳以下が追加された。指導者も約700人から6,000人以上に増えた。

最後に彼はこう結んだ。「以上から、サウジアラビアが再びワールドカップでサプライズを起こす可能性はある。だが我々の野心は一時の驚きではない。年々成長するサッカー強国としての姿を示したいのだ。」