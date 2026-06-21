サウジアラビアの4得点後、刺激的なコメント：「このチームを信じない者は国外追放すべきだ！」

2026年W杯第2戦でスペインがサウジアラビアに4-0で勝利した後、著名な解説者マヌエロ・ラマ氏が「代表を批判する者はパスポートを没収か追放」と発言し、SNSで話題になった。

ラジオ局「カデナ・コップ」の番組『Tiempo de Juego』で解説中、24分にミケル・オイアルサバルが3点目を決めた直後にこう語った。「このチームを信じなかった者のパスポートを没収するか、国外へ追放すべきだ。二度と戻るな」。

さらに、彼はカーボベルデ戦のスコアレスドロー後に大幅なメンバー変更を要求した人々を皮肉り、「今日は前回出場しなかった選手全員が起用されるだろう？そうだろう？」と語り、先発変更を求める声にも言及した。

番組では、この24分間の活躍を「スペイン代表のW杯新記録の可能性」と伝えた。

この試合でオイアルサバルは24分間で2得点1アシストの驚異的なスタートを切った。番組はこれを「スペイン代表のW杯新記録の可能性」と伝えた。

チームメイトのアルフレド・レリャーノは「前回は30分間もボールに触れなかった」と指摘し、カーボベルデ戦との対比を強調した。

「組み合わせ」をめぐる冗談

試合終了後、パコ・ゴンサレス率いる解説チームはスペインの成績を笑いながら振り返った。一人が「ウルグアイと引き分けるのが鍵だ。キャプテンと相談して今すぐ抽選の順番を決めよう」と冗談を飛ばした。

第1クォーター

25分の水分補給で試合が止まると、解説者は「サッカーがバスケットボールになった」と皮肉った。スペインは3－0で第1クォーターを締めくくった。

「カデナ・コップ」のブースは熱狂に包まれ、ラマの熱のこもった解説に反応した。この様子は、サウジアラビア戦の圧巻のパフォーマンスを受けてスペインメディア全体に広がった安堵感を映し出していた。

この勝利でスペインは批判を封じ、勝ち点4でグループH首位に立った。次戦ウルグアイ戦で勝てばベスト16進出が決まる。