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サウジアラビアの元スター選手は、メディアがロナウドを巡る茶番を演じていると語った。

クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル 対 スペイン
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ポルトガル 対 クロアチア
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ポルトガル人スターが再び批判の的となる

サウジアラビアのアル・ナセルとポルトガル代表の主将、クリスティアーノ・ロナウドは、2026年W杯で「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるチームでのフィジカル低下を理由に再び批判を受けた。

クロアチア戦（2-1）では先制PKを決め、通算3得点でポルトガルをベスト16へ導いた。

サウジアラビア代表元選手フセイン・アブド・アル＝ガニー氏は番組「ナディーナ」で「ロナウドが代表で孤立しているという噂は事実無根で、単なる茶番だ」と語った。

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さらに「メディアはロナウドの話題を過剰に報じているが、彼はもう以前のようなアシストができない」と語った。

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さらに「ロナウドはまず自分を助けていない。チームメイトが助けていないという議論は成り立たない。どの選手も、勝利をもたらす味方にパスを出したいものだ」と続けた。

最後にこう結んだ。「キリアン・ムバッペがフランス代表で、リオネル・メッシがアルゼンチン代表でそうだったように、選手自身が存在感を示すものだ。しかし、ロナウドは数年前のような貢献ができなくなっている」。

ポルトガル代表は月曜夕方にスペイン代表とベスト16を戦う。

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