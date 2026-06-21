サウジアラビア代表のレジェンド、フセイン・アブドゥル・ガニーは、スペイン戦の大敗について、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの試合運営が選手たちにネガティブなメッセージを与え、精彩を欠いたプレーの一因だと主張した。

番組「ナディーナ」に出演したガニーは「試合の入り方に驚いた。3バックや5バックはスペースを閉じて失点を最小限に抑えたいというメッセージを選手に送る」と語った。

さらに「ウルグアイ戦とスペイン戦の間の練習も守備とスコアキープに偏りすぎていた。攻撃の連携や前線への推進、相手を脅かすプレーは一切見られなかった」と続けた。

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さらに問題だったのは中盤の支配を許したことだ。「スペインの強さは中盤から生まれる。それなのに最も重要なエリアで数的優位を許した。スペインは長年、ボール保持とライン間の動きで優位に立つチームだ。我々はそれを簡単にさせてしまった」と語った。

さらに「スペインが作った得点やチャンスを見れば、彼らは常に数的優位にあった。一方、サウジアラビアの選手たちは組織なくボールを追うだけだった。だから結果は驚きではない」と語った。

ガニー氏は、ドニス監督が技術的な責任を全面的に負うと述べ、「スペインが優勝候補なのは分かっていた。サウジアラビアにはウルグアイ戦の引き分けで再起のチャンスがあった。それなのに試合開始から慎重すぎる姿勢を取った理由が理解できない」と語った。

これが最終戦や勝敗を分ける一戦なら理解できるが、単にDFを増やすだけでなく、中盤の別の解決策も探せたはずだ」と語った。

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彼は問題の根本は選手名ではなく戦術的な組織力にあると強調。「5バックで守備が強化されると考える人もいるが、真の守備は選手数ではなく組織力や集団動き、スペースの埋め方から始まる」と語った。

さらに「選手たちの緊張は顕著で、ボールを受けた後の処理に迷い、ミスが重なり自信を失った。その結果、相手に心理的・技術的な優位を許した」と指摘した。

最後にアル・ガニー氏は、コーチ陣の不安が選手に伝染したと指摘した。 「監督が過度に心配していたのは準備や会議、指示の多さで明らかだった。それは選手に伝染した。選手は試合前に監督の性格を感じるからだ。この経験は次の試合に向けた全員の教訓になるべきだ」と語った。