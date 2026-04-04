サウジアラビアのメディア：ディアビは連盟を尊重していない…即座に解雇すべきだ

アル・イッティハド・ジェッダのフランス人ウイング、ムサ・ディアビは、プロリーグ「ロシェン」第27節のアル・ハズム戦において、チームが1-0で勝利したにもかかわらず、退場処分を受けたことで激しい批判を浴びた。

ディアビは試合開始から34分後に退場処分を受けた。これはアル・ハズムの選手に対して下腹部への強烈な一撃を加えたためであり、この行為はスタンド内の怒りを招き、退場するフランス人ウイングに対して観客からブーイングが浴びせられた。

この退場について、サウジアラビアのメディア関係者マナフ・アブ・シャキール氏は、サウジの番組「ドゥリーナ・ギール」でのコメントで次のように述べた。「ディアビの行為は重大な軽率さと責任感の欠如であり、彼はクラブもサポーターも尊重していない」。

さらに彼は次のように付け加えた。「彼がピッチを去る際、観客からブーイングが浴びせられたのは、チームの利益を考慮せずに軽率な行動をとったからだ。この選手は、自分こそがクラブよりも偉いと思っているのだろう」

さらに彼は次のように続けた。「アル・イッティハドの経営陣はディアビを処罰すべきだ。彼は無鉄砲にプレーし、責任感も欠如している。夏には退団するだろう」。

そしてこう締めくくった。「彼の技術面や規律面での状況の悪さを鑑み、クラブの運営陣はシーズン終了時に何らかの形で彼を解雇することを検討すべきだ」