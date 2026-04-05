イングランドのプレミアリーグ、リヴァプールに所属するエジプト代表のスター選手、モハメド・サラーが、来夏のサウジアラビア・プロリーグ（ロシェン・リーグ）への移籍説が報じられたことを受け、あるサウジアラビアのメディア関係者から激しい批判を浴びた。

サラーは今シーズン終了後にリヴァプールを退団することをすでに表明しており、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルやアル・イッティハドへの加入の可能性を示す報道が出ているほか、一部の欧州クラブからも獲得への強い意欲が示されている。

しかし、サウジアラビアのメディア関係者で、かつてアル・ナスルの広報担当を務めたサウード・アル・サラミ氏は、自身の番組「アル・アラビアFM」で激しい発言を行い、サラーを攻撃した。「エジプトのファラオは終わった。もはや何も提供できない。彼は現在、サウジ・プロリーグには適していない」と述べた。

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さらに彼は次のように付け加えた。「現在起きていることは、一部のエジプトメディアや報道機関による、彼をロシェン・リーグへ送り込むためのプロモーションキャンペーンに過ぎない。ヒラルに適していると考える者もいれば、アル・イッティハドへの加入を推す者もいる。」

さらに彼はこう続けた。「我々のリーグにはすでにエジプト人選手が在籍している。ナジュマ所属のドンガの例を見れば十分だ。彼はアル・ナスル戦での試合のペースについていけず、負傷により途中交代を余儀なくされた。」

そしてこう締めくくった。「先ほども言ったように、サラーは現時点ではロシェン・リーグには適していない。彼はエジプトのスモーハに移籍することも可能だ」。