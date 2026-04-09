サウジアラビアのメディア：クラブ運営陣がファンを「嘲笑した」

イティハド・ジェッダとサポーターは、水曜日のロシェン・プロリーグ第29節ニューーム戦で3－4と逆転負けし、衝撃と悲しみに包まれている。

今季は経営陣の迷走が響き、序盤にローラン・ブラン監督が解任。後任のセルジオ・コンセイソンも成果を上げられず、サポーターや選手との対立も表面化している。

さらに冬の移籍市場ではベテランのフランス人デュオ、ンゴロ・カンテとカリム・ベンゼマも退団した。

関連記事：イヴァン・トニーに1年間の出場停止の可能性。

関連記事：動画「サウジメディア：誰もロナウドのリーグ優勝を望んでいない」。

番組『アクション・ウィズ・ワリード』に出演したメディア関係者アブドゥッラー・フラタ氏は、チームがピッチ内外で混乱していると指摘した。

フラタ氏は「今のイティハドは無謀なプレーが目立ち、責任感や勝利への闘志を示す選手が見当たらない」と指摘した。

さらに「セルジオ・コンシサオ監督は選手にもサポーターにも信頼を失い、特に冬の移籍でカンテやベンゼマが去った後は対応が極めて困難だ」と続けた。

さらに「この混乱の根本原因は、シーズン開始以来、経営陣が有効な手を打たず、クラブにとって必要な決断ができないことだ。それが成績とパフォーマンスの低下を招いている」と続けた。

最後に彼は「今の経営陣はファンを愚弄し、チームを導く力を失った。彼らは実務を幹部やスポーツディレクターに任せ、ファンには空約束を繰り返した。その結果、今シーズンは無冠に終わる可能性が高い」と結論付けた。



