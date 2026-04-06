アル・イッティハド（ジェッダ）のモロッコ人FWユスフ・アル・ナシリが、昨冬の移籍市場で加入して以来、「アル・イッティハド」でのパフォーマンスが低下していることを受け、メディアから再び批判を浴びている。

イティハドは、フランス人FWカリム・ベンゼマがアル・ヒラルへ移籍した穴を埋めるため、ヌサイリを獲得した。これは、ンゴロ・カンテがフェネルバフチェへ移籍し、ヌサイリが「アル・アミード」に加入するという交換トレードの一環であった。

メディア関係者のモハメド・アル・バキーリ氏は、番組「アル・アラビーヤFM」での発言で、「ユースフ・アル・ナシリの移籍は、イティハド内部の経営陣の無策を物語っている。この選手はチームのプレースタイルに合っていない」と述べた。

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さらに彼は次のように付け加えた。「アル・ナシリは技術的な選手ではないが、ヘディングには長けている。しかし、昨シーズンとは異なり、アル・イッティハドはこの武器に頼っていない。したがって、この移籍の計画は最初から間違っていた」。

さらに彼はこう続けた。「現在の戦術体系に役立つ選手を選定すべきだった。しかし、ナシリーの存在はアル・イッティハドにプラスになっておらず、その結果、チームの得点率が低下し、この選手は明らかに役に立たなくなっている」。

アル・バキーリ氏は、アル・イッティハドがベンゼマの退団を補うためにナシリを獲得したことを強調し、次のように説明した。「クラブは後半戦をストライカー不在で迎えることになり、モロッコ人スターが唯一の選択肢だったため、獲得を決断したのだ」。

来夏にユースフ・ナシリがアル・イッティハドを退団するという報道が流れたが、その後「クワラ」への独占インタビューでこの情報は否定された。