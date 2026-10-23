ネイションズカップではなく、ロシュン・サウジプロリーグ第10節でネオムに1－0で勝利するなど白星を重ねているにもかかわらず、チームのパフォーマンスにムラがあるとして、ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーが新たな批判にさらされている。

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サウジアラビアの放送ネットワーク「サマニヤ」の番組「アル・マンサ」で、著名なメディア関係者トゥルキ・アル・アジマは次のように語った。「ポステコグルーについて、私が最も重視するのは指導が優れていることだが、彼はそうではない」

さらにこう付け加えた。「ロッカールームで選手に向けて行うスピーチを称賛する人もいるが、もし私が彼の代わりに話すなら、私の言葉のほうが優れているだろう。そして先ほども言ったように、私にとって監督とは何よりもまず戦術であり、技術的な事柄なのだ」

このオーストラリア人監督は、彼の指揮下でのチームのパフォーマンスと、ポルトガル人のジョルジェ・ジェズスが率いた昨季とのレベルの差を理由に、絶え間ない批判に苦しんでいる。

しかし同時に、そうした批判にもかかわらず、ナスルはロシュンリーグの順位表で20ポイントの3位につけており、首位のカディシーヤとはわずか4ポイント、2位のヒラルとは2ポイントの差となっている。

ナスルは本日金曜日の午後、前回大会で「アル・アラミー」が王者に輝いたこの大会の第11節で、ファイサリーと対戦する準備を進めている。