サウジアラビアのメディア関係者がエジプトとアルゼンチンの審判を擁護：「たった1つのミスだけだった！」

サウジアラビアのメディア関係者ムハンマド・アル・ブライキ氏は、エジプト対アルゼンチン戦の判定を巡り再び物議を醸した。同氏は主審を擁護し、1場面を除けば判定はほぼ正しかったと主張した。

2026年W杯ベスト16のエジプト対アルゼンチン戦では、エジプトのゴール取り消しやアルゼンチン3点目前のPK不認定などで判定が大きな議論を呼んでいた。

アル・アラビアFMのインタビューでブライキ氏は「エジプトの得点が取り消された以外、判定に議論の余地はない」と語った。

そのほかの判定はルール通りだったが、一部のプレーで判断にばらつきがあり、それがアルゼンチンに有利に働いたことが物議を醸した」と付け加えた。

一方で、エジプト代表のゴール取り消しは最も議論を呼んだと認めた。エジプトサポーターは有効と見ており、認められていれば試合の流れが変わった可能性もある。

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さらに、判定そのものだけでなく、試合の重要性と相手がアルゼンチンという強豪だったことも騒動を大きくしたと指摘した。

エジプト代表は2－3で敗れ大会を去ったが、この試合は今もアラブのスポーツ界で議論が続いている。特に判定が結果に与えた影響を巡っては意見が分かれている。

一方で、複数の場面で誤審があったとの声もある。アル・ブライキ氏は、明確な誤審はエジプト代表のゴール取り消しだけだと主張。その上で、他の判定は規則通りだったものの、ピッチ内外の論争を拡大させた要因になったと指摘した。