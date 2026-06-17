Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

翻訳者：

サウジアラビアのスポーツ大臣：「我々のグループは厳しい。しかし、我々の目標はワールドカップ以上だ」

スペイン 対 サウジアラビア
スペイン
サウジアラビア
ワールドカップ
スペイン
サウジアラビア
アメリカ

アブドゥルアズィーズ・ビン・トゥルキ・アル・ファイサル王子が、サウジアラビア代表のワールドカップ出場について語る。

サウジアラビアのスポーツ大臣アブドゥルアズィーズ・ビン・トゥルキ・アルファイサル王子は、2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）での代表チームの目標を表明した。

代表チームは現地時間火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われたグループH初戦でウルグアイと1－1で引き分けた。

同大臣はロイター通信取材に「目標は良いパフォーマンスを示し、次のステージに進むことだ」と語った。この発言はタマニアチャンネルが報じた

また、「厳しい組に入った。どのチームもフィジカル、メンタル、技術のすべてで高いレベルにある」と語った。

その上で「しかし、我々のチームには成果を上げるポテンシャルがあると信じている。最善の結果を期待し、実現できるよう願っている」と語った。

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
サウジアラビア crest
サウジアラビア
KSA

グループ8のサウジアラビアはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同居。第1節を終え、各チームは勝ち点1を分け合っている。

また、2034年大会の開催準備については「物流、施設、通信、そして国内サッカーの未来に向けた基盤づくりを進めている」と語った。

さらに「2034年大会を成功させるだけでなく、その舞台で結果を残し、歴史を変える代表チームを育てるのが目標だ」と語った。

1994年アメリカ大会ではベスト16が最高成績で、それ以来その壁を突破できていないと述べた。

さらに「一時期は本戦出場も難しかったが、今は力強く戦い、AFCアジアカップでもタイトルを争っている。この勢いでワールドカップでも次のステージへ進みたい」と語った。

準々決勝に進めば、それが新たな最高成績となる。だからこそ、2034年を見据え、今の世代を育てることに全力を注ぐ」と結んだ。

広告