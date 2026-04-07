サウジアラビアのアル・ヒラルのスター選手がセリエAから注目を集めている

ユヴェントスは、来夏の移籍市場において、サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダールウィン・ヌニェスの獲得を目指している。これは、攻撃陣の強化を目指す同クラブの野心を反映した注目すべき動きだ。



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イタリアの「スカイ・スポーツ」は火曜日、ユヴェントス首脳陣がアル・ヒラルの首脳陣と正式に接触し、このウルグアイ代表選手のトリノにある「老婦人」の本拠地、アリアンツ・スタディウムへの移籍の可能性について協議していると報じた。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」は同局の報道を引用し、ユヴェントスの今夏の補強戦略は、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得と密接に関連していると伝えた。同大会への出場権獲得は、新たな移籍資金の確保において決定的な要因となるからだ。

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なお、ヌニェスは2025年8月、イングランドのリヴァプールから5300万ユーロでアル・ヒラルに加入した。

サウジアラビアのチーム在籍中、このウルグアイ人FWは各大会で24試合に出場し、9ゴールを決め、5アシストを記録した。



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アル・ヒラルは、昨冬の移籍市場が閉幕した後、ヌニェスをサウジ・ロシェンリーグの国内登録メンバーから外していた。