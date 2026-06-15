サウジアラビアのアル・アハリが守備陣を強化。選手はワールドカップで応える。

サウジアラビアのクラブが夏の移籍市場で争奪戦を繰り広げる中、アル・アハリは内部強化を選び、ブラジル人DFロジェール・イバニェスと2029年夏までの契約延長で基本合意した。

サウジアラビア紙「オカズ」によると、クラブ経営陣は早期に方針を決定し、代表DFの残留を説得。一時的な補強ではなく、主軸を軸にプロジェクトを構築する姿勢を示した。

加入後、アジアチャンピオンズリーグ2連覇とサウジ・スーパーカップ制覇など3冠に貢献した。

個人では公式戦46試合に出場し4得点4アシストを記録。ビルドアップからクリアまでこなす現代的なセンターバックとして存在感を示した。

その活躍はジェッダにとどまらない。 現在米州で開催中の2026年W杯でもブラジル代表としてモロッコ戦に出場し、クラブに大きな自信をもたらした。

契約延長は、ライバルに「守備は堅い」と伝え、サポーターには「優勝へ一歩前進」と約束する。

イバニェスは以前、代理人から「サウジリーグ移籍で代表やメディア露出が減るかもしれない」と忠告されたが、納得せずオファーを受けたと語っている。

彼は「代表入りを本気で狙うなら、サウジリーグは急成長中で多くのトップ選手が加入しており、レベルも上がっていく」と語った。