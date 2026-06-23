負傷で一時的にW杯を離脱したバルセロナFWラフィーニャの周辺は、流布する噂を否定し、事実を説明している。

一部報道では私的な問題も取り沙汰されたが、 これを受けスペイン紙「ムンド・デポルティーボ」が家族に取材。家族は「けがは軽度で、代表に集中している。サウジ移籍はデマ」と強調した。

医療報告では、彼は以前から違和感のあったハムストリングに痛みを訴えており、詳細な検査が必要だった。

それでも関係者は「軽傷」で心配無用と強調。2週間以内に戦列に復帰し、ブラジルが勝ち進めば準々決勝に出場できる見込みだ。

財政難を理由にサウジアラビア移籍が噂されたが、関係者は完全に否定している。家族は次のように説明した。 「移籍について心配は不要です。ラフィーニャは代表に集中しており、バルセロナで幸せです」。現在は回復に専念し、準備ができ次第最高のパフォーマンスを示すつもりだと付け加えた。

家族は私生活に問題があるという噂も否定し、一家は団結しており、安定した生活を送っていると強調した。現在、妻や息子、両親、弟が米国でラフィーニャを支え、ワールドカップを観戦している。

また、家族不和を報じた情報源には「根拠のない噂で現実とは無関係」と驚きを示した。