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ポール・スコールズ氏は、ブルーノ・フェルナンデスはもはやマンチェスター・ユナイテッドの主将として信頼できず、マイケル・キャリック監督への「許しがたい」批判を受けてサウジアラビアへ移るべきだと考えている。フェルナンデスは、コモとのアウェーでのチャンピオンズリーグの試合に1-4で敗れた後、監督の戦術に疑問を呈し、その後のボーンマス戦ではメンバーから外された。ニッキー・バット氏は、フェルナンデスが自身の功績に傷をつけたと主張している。

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フェルナンデス、コモでの大敗後にキャリックの戦術に疑問

スコールズは、マンチェスター・ユナイテッド主将のフェルナンデスがキャリックの戦術に公然と疑問を呈したことを受け、同選手に欧州サッカーから離れるべきだと訴えた。発言は先週水曜日、敵地コモで行われたチャンピオンズリーグの試合に1-4で敗れた後のものだ。フェルナンデスは、イタリアのチームに対してマンツーマンでプレスをかけなかった判断を批判し、それによって相手に自信を深めさせたと語った。

キャリックの戦術判断が誤っていたかと問われ、フェルナンデスは「それを見極めるのは監督とスタッフであって、僕ではない」と答えた。その後、キャリックは同MFを週末のボーンマス戦で先発から外した。スコールズは今回、ポッドキャスト番組『ザ・グッド、ザ・バッド＆ザ・フットボール』で32歳のフェルナンデスを厳しく批判した。

スコールズ、フェルナンデスの発言を「許しがたい」と批判

「ブルーノ・フェルナンデスが先週言ったことは、許しがたいと思う」とスコールズは語った。「今後どのチームに行っても、誰がブルーノ・フェルナンデスを主将として信頼できるだろうか。彼はおそらく欧州サッカーから離れ、サウジアラビアに行って、身を引くべきだと思う。あの発言の後では、どんな監督も、どんなスタッフも彼を信頼できないと思う」

スコールズがフェルナンデスの振る舞いを批判したのは初めてではない。ユナイテッド主将が今季初戦のハル・シティ戦で0-2と敗れた際に自チームのパフォーマンスを批判した後、スコールズは同選手に「口を閉じておけ」と告げていた。また、その試合についてユナイテッドは「もっと良い準備ができたはずだ」と語ったDFルーク・ショーに対しても、キャリックの立場を弱めたと非難していた。

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バット、フェルナンデスは自身の功績を危うくしたと指摘

スコールズとともにポッドキャストに出演するニッキー・バットは、フェルナンデスが今回の発言で自身の功績を危うくしたと考えている。バットはこう語った。「我々は彼の能力を褒めている。ここ12、13年で『このクラブでプレーする意味を分かっている。自分にはプレーするだけの実力があるし、責任を背負ってチームを引っ張る。ゴールを決め、チャンスをつくる。出ていかない。ここに残る。戦い続ける』という姿勢を見せた唯一の選手だった。それなのに、たった一度のインタビューで自分を台無しにした。愚かだ」

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フェルナンデスは2020年にスポルティング・リスボンから加入して以来、一貫してユナイテッドのベストプレーヤーの一人だったが、今季は調子を落としている。昨季は21アシストでプレミアリーグのアシスト記録を更新したものの、今季のアシストはイプスウィッチ戦で記録した1つだけだ。また、4得点のうち3得点も昇格組のイプスウィッチ戦で挙げたもので、残る1得点はチャンピオンズリーグの格下サバから奪ったものだ。

キャリックにシーズン立て直しの機会

ユナイテッドは今日、キャリックにチームのシーズンを立て直す機会を与えると発表した。チームは深刻な不振に陥っており、プレミアリーグで降格圏と勝ち点1差の16位にいる。

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ユナイテッドは土曜日に敵地スタンフォード・ブリッジでの試合に臨む。キャリックは、選手たちが8月末のイプスウィッチ戦での勝利以来となる勝ち点3を手にすることを切望している。