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ポール・スコールズは、マイケル・キャリックに対する「許しがたい」批判を受け、ブルーノ・フェルナンデスはもはやマンチェスター・ユナイテッドの主将として信頼できず、サウジアラビアへ移籍すべきだと考えている。フェルナンデスは、コモでのチャンピオンズリーグで1-4と敗れた後、監督の戦術に疑問を呈し、その後のボーンマス戦では起用から外された。ニッキー・バットは、フェルナンデスが自身のレガシーを危うくしたと主張している。

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コモ戦大敗後、フェルナンデスがキャリックの戦術に疑問

スコールズは、マンチェスター・ユナイテッド主将のフェルナンデスがキャリックの戦術に公然と疑問を呈したことを受け、同選手に欧州サッカー界を離れるべきだと告げた。フェルナンデスが発言したのは、先週水曜日にコモで行われたチャンピオンズリーグの試合で1-4の敗戦を喫した後のことだ。イタリアのチームに対してマンツーマンでプレスをかけなかった判断を批判し、それによって相手が自信を深めたと語っていた。

キャリックの戦術的判断は誤りだったのかと問われたフェルナンデスは、「それを見極めるのは監督とスタッフであって、私ではない」と答えた。その後、キャリックは週末のボーンマス戦で、このMFを先発から外した。そしてスコールズは、『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteがスポンサーを務める同番組を通じ、32歳のフェルナンデスを厳しく批判した。

スコールズ、フェルナンデスの発言は「許しがたい」

「先週のブルーノ・フェルナンデスの発言は、許しがたいと思う」とスコールズは語った。「あの発言の後で、今後どのチームがブルーノ・フェルナンデスを信頼して主将を任せられるだろうか。欧州サッカー界を離れてサウジアラビアに行き、表舞台から退いた方がいいのだろう。あれを聞いた後では、監督もスタッフも彼を信頼できないと思う」

スコールズがフェルナンデスの振る舞いを批判したのは初めてではない。今季初戦のハル・シティ戦で0-2と敗れた際、ユナイテッド主将が自チームのパフォーマンスを批判すると、スコールズは「口を閉じていろ」と告げていた。また、DFルーク・ショーが同試合について、ユナイテッドは「もっと良い準備ができた」と述べた後には、キャリックの立場を弱めたとしてショーも非難した。

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バット、フェルナンデスは自身の功績を危うくしたと指摘

スコールズとともにポッドキャストに出演するニッキー・バットは、今回の発言によってフェルナンデスが自身の功績を危うくしたと考えている。バットはこう語った。「我々は彼の能力をたたえてきた。この12、13年で、『このクラブでプレーすることの意味を分かっている。自分にはプレーするだけの力があるし、重責を背負ってチームを引っ張る。ゴールを決め、チャンスをつくる。出て行かない。残って戦い続ける』という姿勢を示した唯一の選手だった。それなのに、たった一度のインタビューで自分の評価を台無しにした。愚かだ」

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次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

フェルナンデスは2020年にスポルティング・リスボンから加入して以来、一貫してユナイテッドで最も優れた選手の一人だったが、今季は調子を落としている。昨季は21アシストでプレミアリーグのアシスト記録を更新したものの、今季はイプスウィッチ戦で記録した1アシストのみ。4得点のうち3得点も昇格組の同クラブから奪ったもので、残る1得点はチャンピオンズリーグで格下のサバを相手に決めている。

キャリックにシーズン立て直しの機会

ユナイテッドは今日、キャリックにチームのシーズンを立て直す機会を与えることを認めた。チームは深刻な不振に陥り、プレミアリーグで降格圏と勝ち点わずか1差の16位に沈んでいる。

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ユナイテッドは土曜日にスタンフォード・ブリッジへ乗り込む。キャリックは、8月末のイプスウィッチ戦での勝利以来となる勝ち点3を選手たちがつかむことを切望している。