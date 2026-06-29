サウジアラビアと日本で地震が起きた後、エジプトがアジアの残った誇りを打ち砕くのか？

2026年ワールドカップでアジア勢はほぼ全滅目前だ。32強戦で日本がブラジルに1-2で敗れ、残ったのは1チームだけとなった。

金曜日の32強戦でオーストラリアと対戦するエジプト代表の準備が進む中、この試合がアジアの戦いの幕引きとなるか、それともベスト16進出への望みを繋ぐか注目が集まっている。

8チームが敗退

アジアは今回9チームを送り込み、出場数としては過去最多だった。近年のアジアサッカーの成長を証明するはずだった。

しかし結果は期待に及ばず、韓国、イラン、サウジアラビア、カタール、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンがグループリーグで姿を消した。さらに、最も期待されていた日本もベスト16進出ならず。

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「サムライ」はブラジルとの接戦に敗れ、大会を去った。

オーストラリアはアジア最後の希望となった。

オーストラリアはベスト32に進出し、アジアの唯一の代表となった。連敗の印象を覆す重圧がかかる。

しかし、その使命は容易ではない。オーストラリア代表は、絶好調のエジプト代表と対戦する。エジプトはスターのモハメド・サラーを擁し、グループステージを突破した実力派だ。

オーストラリアは、この試合に負ければ自国だけでなく、2026年大会でのアジア勢の挑戦が完全に幕を閉じることを理解している。

エジプトは歴史を書き続けられるか？

エジプト代表はグループステージでスター選手たちの活躍と大舞台での経験を活かし、力強いパフォーマンスを見せた。その勢いで大会での旅を続けたい。

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一方、オーストラリアは最後の望みに懸ける。次ラウンド進出だけでなく、アジア勢のノックアウトステージでの存在感を維持するためでもある。

金曜日の一戦は、単なるベスト16をかけた試合ではなく、エジプトが勝てばアジア勢の大会での戦いが完全に幕を閉じ、アジアサッカーの今後を左右する瞬間となる。