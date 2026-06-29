セリエA王者のインテル・ミラノは、アルゼンチン代表マルコ・バリストラ獲得に失敗した後、元レアル・マドリードのスペイン人DFダニー・カルバハルとの契約に向け動き出した。バリストラは5500万ユーロでチェルシーへ移籍したが、この取引が実現すれば、ネラッツーリにとってデンゼル・ドムフリーズの理想的な代役となる可能性がある。

イタリアのコメンテーター、セルジオ・テスタ氏は「インテルはマドリード出身のサイドバックに強い関心を寄せている」と語った。 「インテル・ミラノはバリストラ獲得に5500万ユーロを投じたが失敗し、カルバハルを主力サイドバック兼若手指導役の候補に挙げた」と述べ、この可能性に大きな注目が集まっていると強調した。

カルバハルは6月30日にフリーエージェントとなるため、インテルは移籍金なしで獲得できる。当初バリストラ獲得に充てていた5500万ユーロを、契約金として回せるのだ。

カルバハル自身も、イタリア王者への加入に前向きだ。スペイン残留はレアル・マドリードとの対戦を避けるため望んでおらず、代表復帰を狙えるリーグでプレーでき、チャンピオンズリーグも継続できる点を魅力と感じている。

サウジアラビアやカタールからも好条件のオファーがあるが、家族事情からイタリア移籍が有力視されている。義弟FWホセロがスペインに戻る可能性があり、セリエAが最適解となるからだ。

インテルはカルバハル獲得で即戦力の右SBを得られると算段している。出場機会を確保し、守備力と攻撃参加を兼備するプレースタイルはクラブの要求に一致する。