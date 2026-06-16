サウジアラビアとの引き分け後、バルベルデ監督は「怒りと失望を感じている」と語った。

ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデは、サウジアラビア戦の引き分けでは「セレステ」の選手たちを満足させられなかったと認め、後半に追いついてもチームは怒りと失望を感じていると語った。

グループH初戦でウルグアイはマイアミのスタジアムでサウジアラビアと1-1で引き分け、スペインとカーボベルデも同スコアで引き分けたため、グループは混沌とした展開となっている。

前半41分、サウジアラビアのアル＝オマリがGKムスレラの動揺を突いて先制。80分にはアラウホがアル＝オワイスのミスを逃さず同点とした。試合はフロリダ州マイアミのスタジアムで行われた。

マルカ紙によると、バルベルデ監督は「後半は精神面と強さを改善した。初戦の不安と緊張が序盤の足かせになった」と述べた。

さらに彼は「後半は我々のスタイルでプレーし、監督の指示を実行してパフォーマンスが向上した。悔しいが、キャプテンとしてチームの努力には満足している」と語った。

最後にバルベルデは、マイアミに駆けつけたファンに感謝を伝えた。「引き分けに持ち込んだことを前向きに捉えたい。ファンの後押しは大きなエネルギーになった。来場した皆に感謝する。次の試合に勝つため、これまで以上の努力と熱意を注ぐ」と誓った。

この結果、ウルグアイとサウジアラビアは勝ち点1で並んだ。第2節ではウルグアイがカーボベルデ、サウジアラビアがスペインと対戦し、グループステージの行方は依然として不透明だ。