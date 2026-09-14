エクアドルサッカー連盟は、リーベル・プレートの前監督であるアルゼンチン人指揮官マルセロ・ガジャルドをエクアドル代表監督に任命したことを発表した。これはチームがバランスを取り戻し、次のステージで新たなページを開くことを目指す一手である。

エクアドル連盟のフランシスコ・エガス会長がソーシャルメディアに投稿した動画で発表したところによると、ガジャルドは指導者としてのキャリアで成し遂げた大きな功績を評価されて選ばれたという。会長は次のように述べた。「我々はマルセロ・ガジャルドを、その功績のために迎え入れました。しかし何よりも、彼が体現するもののためです。エクアドルへようこそ、マルセロ」

ガジャルドは50歳で、リーベル・プレート史上最も成功した監督とされている。チームを率いて14個のタイトルを獲得し、そのうち2個はコパ・リベルタドーレス、加えてコパ・スダメリカーナのタイトルも1個を手にしている。

このアルゼンチン人指揮官は、リーベル・プレートで輝かしいキャリアを築いた後、昨年2月に同クラブを去っていた。同クラブでは1993年に選手としてのプロデビューも果たしている。

エクアドルを率いることは、ガジャルドにとって代表チームの指揮を執る初めての経験となる。これまでの指導経験はクラブに限られていた。彼は同じアルゼンチン人のセバスティアン・ベッカセスの後任として監督職に就く。

ガジャルドの任命は、エクアドルが2026年ワールドカップの舞台からの敗退という失望を乗り越えたいという思いのなかで行われた。エクアドルは予選の32チームによるステージでメキシコに0対2で敗れていた。

モナコとパリ・サンジェルマンで中盤の選手としてプレーしたガジャルドは、サウジアラビアのイティハドで短期間の指導経験を積んだ後、リーベル・プレートの指揮に復帰し、そしてエクアドルでの代表レベルにおける初の挑戦へと移ることになった。