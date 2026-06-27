2026年W杯でサウジアラビア代表はカーボベルデと0－0で引き分け、グループリーグ敗退が決定。この結果を受け、XなどSNSでは批判が噴出。サッカー界の抜本改革を求める声が高まっている。

選手にも批判は及んだが、ファンの怒りは主にギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスに向かった。特にウルグアイ戦とスペイン戦で試合運営に失敗し、解決策を示せなかったと見なされた。 ピッチ上の危機を乗り切る戦術も示せなかった。試合終了のホイッスルが鳴ると、解任を求める声が最も高まった。

選手批判も…アル・ドスリとアル・カイバリが標的に

選手にも批判が及び、特に主将のサレム・アル・ドスリは3試合で攻撃をリードできず「本来のレベルから程遠い」と酷評された。

また、アブドゥッラー・アル・カイブリーも、遅いパス回しとバックパスの多用、縦パスの欠如が批判された。攻撃の遅さとチャンスの少なさに直結した。

大会が露呈した戦術的な問題

サポーターは敗退の原因がカボ・ヴェルデ戦だけにあるのではなく、大会を通じて露呈した戦術的な問題の結果だと見ている。特に痛手だったのは、チャンスを活かし、DFと競り合い、最終ライン付近でボールをキープできるストライカーの不在だった。

関連記事… 夢の終わり… サウジアラビア、カーボベルデに敗れワールドカップを去る

サイドバックとウイングの弱さも顕著で、1対1で違いを作れる選手がいないため、攻撃は個人技よりチーム連携に頼らざるを得なかった。

パスミスやポジショニングの甘さがチームを苦しめ、終盤15分には体力が急激に落ちた。得点が必要な場面で圧力をかけられず、相手についていくだけで精一杯だった。

交代策も奏功せず

交代選手も流れを変えられなかった。

監督交代だけでは不十分で、抜本的な改革を求める声も上がっている。

ドニス監督が注目されているが、ファンは監督交代だけでは不十分と主張。危機はより根深く、育成、選考メカニズム、技術ビジョンの見直しが必要だとする。

彼らはメッセージをこう結んだ。2026年W杯の出来事を代表再建の出発点にすべきだと。このままでは大会や相手がどう変わろうと、同じ失敗を繰り返すだけだと強調した。