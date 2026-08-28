スフィアン・エル・カルアニが、ポルトガルの『MaisFutebol』によれば、魅力的なレンタル移籍に近づいているという。アル・カーディシーヤはベンフィカと、今季終了までの契約を巡って交渉が大詰めを迎えているようだ。

エル・カルアニは、FCユトレヒトでの2025/26シーズンに18アシストを記録する見事な活躍を経て、フリーでアル・カーディシーヤへ移籍した。ただ、そこでの挑戦は、競技面では今のところ失敗と位置づけられる状況だ。

エル・カルアニは今季最初のリーグ3試合で、アル・カーディシーヤの試合登録メンバーに入らなかった。同クラブでは外国籍選手全員を同時に起用することができないためだ。サウジ・プロリーグのクラブは、23歳を超える選手については8人までしか出場資格を与えられない。

ブレンダン・ロジャーズ監督は、エル・カルアニのほかにも、クーン・カステールス、ナチョ・フェルナンデス、ユリアン・ヴァイグル、フリアン・キニョネス、マテオ・レテギ、タイジャニ・ラインデルス、キャメロン・プエルタス、カルロス・ヒメネス、ガストン・アルバレス、ナイタン・ナンデス、オタヴィオ、イケル・アルメナ、スルタン・ハルンといった多くの外国籍選手を抱えている。

ただ、エル・カルアニには素晴らしい解決策が見えてきているようだ。ベンフィカのマルコ・シウバ監督は新たな左サイドバックの補強を望んでおり、25歳のボスヘナールを理想的な候補と見ている。

「これはレンタル契約であり、クラブ間は現在、給与負担の配分について最終調整を行っている」と『MaisFutebol』は伝えている。シウバ監督は左サイドバックで、現時点ではサミュエル・ダール（23）と、まだ非常に若いジョゼ・ネト（18）しか起用できない。

移籍が実現すれば、エル・カルアニは今季のヨーロッパリーグでAZ（ホーム）、NEC（アウェー）と対戦することになる。ポルトガルのクラブは抽選の結果、ACミラン（アウェー）、セルティック（ホーム）、ヴィクトリア・プルゼニ（アウェー）、レフ・ポズナン（ホーム）、オモニア・ニコシア（アウェー）、OFIクレタ（ホーム）とも同組となった。