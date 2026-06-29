サウジアラビアかアメリカか？レヴァンドフスキの移籍先が正式発表。

ベテランのポーランド人FWロベルト・レヴァンドフスキは、シカゴ・ファイヤーがフリー移籍で獲得したと発表し、去就が正式決定した。これにより、サウジアラビアリーグ移籍報道で湧いた憶測は終了した。

クラブは公式X（旧Twitter）で、2027-2028シーズンまでの契約締結を発表。レヴァンドフスキは欧州以外で初めてプレーする。

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バルセロナとの契約満了に伴う移籍で、彼はバイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントで実績を積み、ポーランドのレフ・ポズナンとズニチ・プロシュコフでキャリアをスタートさせた。

グレッグ・ベアハルターSD兼TDはMLS公式サイトで「彼は我々の価値観を体現する生まれながらのチャンピオンだ。タイトル争いとチーム強化への野心を示している」と語った。

公式戦869試合で629得点159アシストを記録し、ブンデスリーガ10回、ラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグやクラブワールドカップなど32のタイトルを獲得した。

代表では167試合89得点でポーランド代表歴代最多得点者であり、2018年と2022年のW杯、欧州選手権4度に出場した。

現在MLS東部3位のシカゴ・ファイヤーは、レヴァンドフスキの加入で2シーズン以内にタイトル獲得を狙う。