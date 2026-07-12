サウジアラビアからの誘いにも動じず、バルセロナのスターは欧州での夢を諦めない。

報道によると、バルセロナの若手MFマルク・カサドはここ数週間で複数オファーを受けたが、サウジアラビア・リーグからの関心にもかかわらず、ヨーロッパ残留を希望している。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、バルセロナに届いたオファーは1200万ユーロ以下で、権利の一部買い取り案もあったが、いずれもクラブを納得させなかった。

同紙によると、ボルシア・ドルトムントはカサドの獲得に関心を示し、カリーム・アデミの移籍交渉に彼を含めることも検討したが、実現には至らなかった。

代理人のホルヘ・メンデスは、サウジアラビアからのオファーを見極めつつ、プレミアリーグでの可能性も探っている。

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カサドの最優先事項は金銭ではなく、自分を信頼し、レギュラーとしてプレーできる機会を与え、スポーツプロジェクトで重要な役割を担えるクラブへの移籍だ。

同紙はさらに、カサドが現在、成長に必要な出場時間を優先し、欧州の選択肢を尽くしてから他を検討すると伝えた。

サウジアラビアのクラブから2件のオファーが届いているが、カサドは承諾せず、欧州での動きを見守っている。

将来は依然不透明だが、キャンプ開始までに新天地が決まらなくても、イングランドでのバルセロナ合宿に参加する見込みだ。