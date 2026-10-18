サウジアラビアのアル・ナスルは、ロシュン・リーグ再開を前に新たな打撃を受けた。メディカルチェックの結果、トップチームのディフェンダー、ナデル・アル・シャラリに裏側の筋肉の損傷が確認され、2週間から3週間にわたってチーム全体練習を離脱することとなり、今後の国内およびアジアでの複数の試合への出場が危ぶまれている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディーヤ」によると、アル・シャラリは治療セッション中に痛みを感じ、それをクラブの医師に伝えたことで、医師が負傷の性質を特定するための検査を要請し、昨日土曜日にレントゲン検査を受けた。その結果、裏側の筋肉の損傷が確認された。

このディフェンダーは、サウジアラビア・リーグのネオム、アル・ファイサリー、アル・ホルード、アル・ハズムとの少なくとも4試合を欠場する見込みで、さらにAFCチャンピオンズリーグ・エリートでのアル・ワスルおよびウズベキスタンのパフタコールとの2試合も欠場するとみられる。復帰時期は治療とリハビリへの反応、そして完全なフィジカルコンディションの回復状況に応じて決まる。

アル・シャラリの負傷は、アル・ナスルにとって重要な時期に重なった。同クラブは来る火曜日、リヤドの「アル・アウワル・パーク」でネオムと、サウジ・ロシュン・リーグ第10節の一戦を戦う予定で、チームのフランス人ディフェンダー、ムハンマド・シマカンが同試合に間に合うかどうかにも注目が集まっている。





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