あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-ASIA-C1-NASSR-NEFTCHI FERGANAAFP
翻訳者：

サウジのアル・ナスルに痛恨の一撃、主力選手が負傷

サウジ・プロフェッショナルリーグ
アル・ナスル
N. Al Sharari
サウジアラビア

1試合以上を欠場する

サウジアラビアのアル・ナスルは、ロシュン・リーグ再開を前に新たな打撃を受けた。メディカルチェックの結果、トップチームのディフェンダー、ナデル・アル・シャラリに裏側の筋肉の損傷が確認され、2週間から3週間にわたってチーム全体練習を離脱することとなり、今後の国内およびアジアでの複数の試合への出場が危ぶまれている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディーヤ」によると、アル・シャラリは治療セッション中に痛みを感じ、それをクラブの医師に伝えたことで、医師が負傷の性質を特定するための検査を要請し、昨日土曜日にレントゲン検査を受けた。その結果、裏側の筋肉の損傷が確認された。

このディフェンダーは、サウジアラビア・リーグのネオム、アル・ファイサリー、アル・ホルード、アル・ハズムとの少なくとも4試合を欠場する見込みで、さらにAFCチャンピオンズリーグ・エリートでのアル・ワスルおよびウズベキスタンのパフタコールとの2試合も欠場するとみられる。復帰時期は治療とリハビリへの反応、そして完全なフィジカルコンディションの回復状況に応じて決まる。

アル・シャラリの負傷は、アル・ナスルにとって重要な時期に重なった。同クラブは来る火曜日、リヤドの「アル・アウワル・パーク」でネオムと、サウジ・ロシュン・リーグ第10節の一戦を戦う予定で、チームのフランス人ディフェンダー、ムハンマド・シマカンが同試合に間に合うかどうかにも注目が集まっている。

次の試合
ALN

ALN

スーパーカップ

2026年10月20日

ALK

ALK


トピックやニュースをより深く議論しよう

コーラ・フォーラム


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー