スペイン人ミッドフィールダー、マルク・カサドの去就は、バルセロナで控えとして残留するか、それとも定期的な出場機会を求めて移籍するかの間で宙に浮いた状態となっている。カタルーニャのクラブは彼を安値で売却することを拒否しており、また、彼のスタメンでの出場機会が限られていることが明白であるにもかかわらず、退団を迫ることも望んでいない。

スペイン紙「アス」によると、バルセロナはこの22歳の選手に対し、有効な契約で結ばれているため退団を強制されることはないと明言した。しかし同時に、残留を決断した場合には彼の役割が完全に控えとなることを率直に伝えたという。特にドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、中盤のポジション争いが極めて熾烈であり、カサドが今シーズン十分な出場時間を得るのは難しいだろうと発言した後のことだ。

実際、カサドの昨シーズンの役割は極めて小さく、フリック体制での1年目とほぼ同じ34試合に出場したにもかかわらず、出場時間は約1000分少なかった。

フリックがカサドに苦い真実を率直に伝える

ドイツ人監督は選手に対し、まったく率直に状況を説明し、彼より序列が上にいるのはペドリ、ガビ、マルク・ベルナル、フレンキー・デ・ヨング、そしてフリックの戦術哲学に理想的な複数ポジションをこなせる選手であるエリック・ガルシアであることを明確にした。

カサドが残留を決断した場合、どん底から這い上がり、スタメンに定着した実力者たちとの熾烈な争いの中で自らを証明するために並外れた努力を強いられることを彼はよく理解している。だが、最終的な決断は彼自身の手に委ねられている。

安値での売却はしない

バルセロナは、カサドがその才能を伸ばすために定期的な出場時間を必要としていること、そして彼の高い技術力を考えれば、ふさわしい機会を与えてくれる良いクラブを見つけることが可能であることを十分に認識している。

カタルーニャのクラブは彼を安値で売却することを望んでいない。というのも、彼を貴重な財産であり有望な選手とみなしているからだ。彼はキャリアの初期段階にある若手であり、スペイン代表のトップレベルで代表入りを果たし、チームに出場するたびに常に卓越したパフォーマンスと目を引くレベルを披露している。

去る6月30日以前、クラブはカサド獲得に向けた複数のオファーを受け取っており、わずか1000万ユーロのオファーを受け入れる寸前だった。しかし最終的には、彼の本当の価値を反映しない価格で急いで売却するのではなく、待ってより良く、より利益の大きい移籍を確保することを決断した。

魅力的なサウジアラビアからのオファー

カサドはサウジアラビア・プロリーグのクラブから魅力的な金銭的オファーを受け取ったが、この若きスペイン人選手は、この動きの是非をめぐって側近の間で意見が分かれているにもかかわらず、ヨーロッパの主要リーグよりもレベルが低いとされるリーグへの移籍に強くためらいを見せている。

カサドの側近の一部は、サウジアラビアのオファーが二度と巡ってこないかもしれない例外的な金銭的好機だと見ている。一方で、キャリアのこの初期段階でサウジアラビア・リーグへ移籍することは、彼の技術的な成長や将来的にスペイン代表入りを果たす機会を損なう可能性があると考える者もいる。

現時点では、カサドの去就は未定のままであり、最終的な決断は今後数日あるいは数週間のうちに選手自身が下すことになる。夏の移籍市場が閉まる前に自らの立場を確定させるべく圧力が高まる中、特にバルセロナは残りのシーズンをより良く計画するために彼の最終的な決断を知る必要がある。