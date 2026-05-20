サウサンプトンはプレミアリーグのプレーオフ進出を逃したが、まだ諦めていない。

火曜日、フットボールリーグはサウサンプトンのプレーオフ決勝出場停止を発表した。これは「スパイゲート」と呼ばれる事件で、同クラブ職員が準決勝の相手ミドルズブラをスパイしたため。

3位だったサウサンプトンは水曜日に声明を発表し、「間違いだった」と認め、責任を受け入れた。

「EFL規則3.4条と127条に違反したことを認める。関係各クラブ、そして特に今シーズン並外れた忠誠心と支援を示してくれたサウサンプトンのサポーターに心よりお詫びする。彼らはより良い対応を受けるべきだった。」

その上で、処分が違反の程度に釣り合わないとして上訴する方針を示した。 また、同様の違反でリーズ・ユナイテッドが20万ポンドの罰金だったのに対し、今回は2億ポンド以上の価値がある試合出場権を剥奪されたと主張。「この試合はスタッフ、選手、サポーターにとって極めて重要だ」と訴えている。

制裁は必要と認めつつ、「違反の程度と釣り合わない」と主張している。

最後に、クラブは「比例原則は自然正義の根幹である。委員会に制裁権はあるが、イングランドサッカー史上例がないほど不均衡な罰を科す権限はない」と結んでいる。

サウサンプトンの失格により、プレミアリーグ昇格をかけてミドルズブラとハル・シティが対戦する。土曜16時30分、ウェンブリー・スタジアムでキックオフ。