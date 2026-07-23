Skyがそう報じている。もっとも、どうやら試みに終わったようだ。先週、ドルトムントはケルンにエル・マラ獲得のオファーを提示したという。その概要は、基本移籍金2600万ユーロに加え、達成しやすいボーナス800万ユーロ、達成が難しいボーナス800万ユーロ。総額では3400万〜4200万ユーロのパッケージになり得た。

しかし、ケルンではドルトムントのこのオファーはSkyによれば困惑を招いただけで、昨季ブンデスリーガ14位のクラブは即座に拒否したようだ。エル・マラを巡るここ最近の経緯を考えれば、驚くことではない。

ブレントフォードFCがこの19歳に提示した総額約5000万ユーロのオファーは、ケルンがすでに受け入れていた。 だが、その直後にエル・マラ本人がイングランド行きを断った。いずれにせよ、クラブ側のスタンスはそれ以来明確だ。ドイツU-21代表を獲得したいクラブは、少なくともブレントフォードが提示した5000万ユーロ前後の移籍金を用意しなければならない。

ドルトムントはザイド・エル・マラをアデイェミの後釜に考えているのか？

エル・マラがもう1シーズンをケルンで過ごすのか、それとも今夏中に移籍するのかは、依然として不透明だ。 Sky によれば、このドリブラーはドルトムント移籍に基本的には前向きだが、そのためにはドルトムントがオファーを大幅に改善する必要がある。副王者は、FCバルセロナへ移籍したカリム・アデイェミの代役を前線で必要としており、エル・マラはその候補としてかなり理想的な存在だ。





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一方で、2030年まで契約を残すケルン残留も、エル・マラにとって十分に現実的なシナリオだとみられている。「彼はここにいるし、1.FCケルンの選手だ。毎日全力を尽くしている。昨日も長く話をしたが、彼はあらゆることに全力で取り組んでいるし、自分が向き合いたいテーマを正確に理解している。今まさにそれに取り組んでいるし、あらゆるデュエルに加わり、守備でも貢献しているのが分かる」と、ケルンのレネ・ワグナー監督は Skyで強調し、スター選手がクラブに完全にコミットしていることを示した。

ザイド・エル・マラは1.FCケルンにもう1年残るのか？

エル・マラは「頭の中に何か別のことがあるようには見えない。もし何かが起きるなら、その時は座って話し合えばいい」とワグナーは語り、短期的な将来について含みを持たせた。ドルトムントに加え、とりわけイングランドのクラブがエル・マラ獲得に動いているとされ、直近ではリヴァプールFCとニューカッスル・ユナイテッドが関心を示すクラブとして報じられていた。

ケルンはこのヤングスターを2024年にヴィクトリア・ケルンから獲得したが、当初はさらに1年間、3部クラブへレンタルしていた。そのため、昨季はエル・マラにとってブンデスリーガ初年度となったが、リーグ戦34試合で13ゴール5アシストを記録し、ケルンの残留に大きく貢献した。